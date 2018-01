Le film est prévu pour le 6 Mars 2019. Il est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck.Au casting, nous retrouverons, Brie Larson, Samuel L. Jackson, DeWanda Wise, Ben Mendelsohn et Jude Law.L'action du film se déroulera dans les années 90 et les Skrulls seront les méchants principaux.