Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :En attendant le verdict de Digital Foundry qui ne devrait plus trop tarder, IGN a fait un comparatif des deux versions. Pour le mode favorisant le framerate, les deux versions tournent en 1080p, et pour le mode favorisant la résolution, les deux versions tournent en 2160p, en 4K donc.Le patch pour ces deux versions est disponible depuis hier...Source : http://www.ign.com/videos/2018/01/27/monster-hunter-world-graphics-comparison-xbox-one-x-vs-ps4-pro

posted the 01/27/2018 at 12:42 PM by link49