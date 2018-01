Le jeu One Piece: World Seeker s'offre 8 minutes de gameplay à l'occasion du Taipei Game Show qui se déroule à Taiwan.Le jeu à l'air sympa, a voir...Maintenant, je veux un DBZ en open world.Le jeu est prévu pour cette année sur PS4 et One

Who likes this ?

posted the 01/27/2018 at 11:58 AM by leblogdeshacka