Salut à tous et toutes,Bon n'ayant toujours pas vendu mon PSVR, faut dire que j'ai pas bien insisté, aujourd'hui je suis décidé à le vendre, ayant vu le second brevet de Sony au sujet des prochaines PS Move, étant reconnue apparemment par le casque lui-même et non plus par la caméra, ce qui laisse aussi entendre donc que le casque va très bientôt lui aussi un upgrade, PSVR 2 caméra intégrée, je me dis qu'il vaut mieux s'y mettre maintenant, puis le fait qu'il faille brancher débrancher à l'infini ses câbles pour foutre l'HDR car lui-même n'est pas compatible ( quelle idée de génie ) rien que ça me pousse à le vendre, bref voilà le contenu du pack exactement:Lebien sûr avec tout ce qu'il y a dedans,, le, laet leJe pensais le mettre entre, est-ce trop ?Merci d'avance !