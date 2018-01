Voici des Images autour du jeu Soulcalibur 6 :On commence par le nouveau deriner personnage dévoilé, Groh. On passe ensuite aux anciens, avec tout d'abord Kilik :Puis Nightmare :Et enfin, Xianghua :Pour rappel, le jeu sortira cette année, sans date précise...Source : https://gematsu.com/2018/01/soulcalibur-vi-groh-kilik-nightmare-xianghua-details-gameplay-screenshots

posted the 01/27/2018 at 08:45 AM by link49