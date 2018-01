Vous qui êtes fan de A-RPG retro et en particulier de The Legend of Zelda (SNES), vous serez ravi de pouvoir vous procurer l'excellent Blossom Tales - The Sleeping King ! Le jeu est développé par Castle Pixel et édité par FDG Entertainement. Vendu au prix de 14,99€ sur l’eShop de notre très chère Nintendo Switch, il faut savoir que nous sommes là en possession d'un titre exclusif à la Switch qui rend un véritable hommage à l’opus A Link to the Past, jeu qui a bercé mon enfance de trentenaire. C'est donc avec plaisir que je vous propose ce test de Blossom Tales sur Nintendo Switch !Pour la petite histoire, rappelez-vous ces longues soirées d’hiver au coin de la cheminée lorsque votre grand-père vous racontait des histoires avec dans vos mains un bon chocolat chaud. Ici, dans Blossom Tales l’histoire qui vous est contée est celle du royaume de Blossom qui commence lors d’une journée très spéciale pour une jeune fille du nom de Lily. Elle est l’héroïne de cette aventure qui devient un Chevalier de la Rose. Une fois devenue chevalier, on se retrouve en présence d’un parfait Zelda-like. D’ailleurs vous y trouverez énormément de références et autres décors familiers, mais les développeurs ne se sont pas contentés de faire une pâle copie de notre précieux. Ils ont doté Blossom Tales de sa propre entité pour en faire un jeu à part entière.Le scénario, quoique un peu classique, vous tiendra en haleine tout au long du jeu et ce pendant un peu plus de 10 heures. On lui relève aussi différents personnages plutôt attachants et sympathiques. Les ennemis sont très variés et sont différents pour chaque zone du jeu (les marécages, la forêt...) comme par exemple des golems, des squelettes ou encore des zombies. Chaque zone du jeu possède, comme vous pouvez vous en douter, son donjon dans lequel il vous faudra évitez les pièges et y résoudre son lot d’énigmes. Même principe que notre bon Zelda 3: ALTTP.Il vous est également demandé par le grand-père (le narrateur de l’histoire), dont l’âge laisse les souvenirs parfois un peu flous, de choisir entre deux types d’ennemis par moments. Niveau équipements, vous retrouvez la fameuse attaque tournoyante avec votre épée ainsi que le bouclier pour parer les attaques chères à notre ami Link... Euh Lily ! Par contre, sachez que toute utilisation de cette attaque ou encore des armes glanées ça ou là, comme par exemple le boomerang, l’arc, les bombes ou encore les sortilèges vont consommer de l’énergie qui se rechargera petit à petit et de manière automatique.Dans les options, vous retrouvez les objets utiles à votre quête (épée, bouclier,bombe…) que vous récupérerez tout au long de la partie et que vous pouvez assigner aux touches A, B et X. La carte, les paramètres mais aussi un journal qui retrace tous les dialogues déjà entendus sont aussi de mises. Ainsi, il vous est impossible de ne pas savoir ce que vous avez à faire même si vous reprenez le jeu bien plus tard, ce qui s’avère très pratique. D'ailleurs, un petit point rouge affiche toujours votre position sur la carte et un encadré jaune est visible pour indiquer l'endroit où vous devez vous rendre.Côté graphisme, le jeu s’inspire par de nombreux aspects à Zelda 3: A Link to the Past (le jeu commence avec une belle réplique de la maison de notre ami Link). En effet, on y retrouve l’énergie de votre héroïne sous forme de cœur qui augmente après chaque boss vaincu ou lorsque que vous aurez récupéré les quatre quarts (non pas du gâteau !) de cœur. Aussi, les objets attribués à chaque bouton sont affichés en haut à droite de votre écran.Blossom Tales est une véritable revisite de l’univers Zelda avec une originalité qui lui est propre. Les graphismes et les musiques sont très réussis, vous permettant d’apprécier entre 10 et 15 heures de jeu. Pour ma part, c’est un must have de la ludothèque Nintendo Switch pour toutes les personnes qui veulent retrouver les sensations des A-RPG de l'époque SNES ou pour ceux qui veulent les découvrir. N’étant pas des plus difficiles c'est un jeu accessible à tous sans le moindre problème.