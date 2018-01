Salut les potes. Suite à une mauvaise manip de ma part sur CDKeys jme retrouve avec deux clés pour DBZ.



Du coup si quelqu'un veut me l'échanger, contre le season pass (qui vaut 34€ sur Steam), ou si quelqu’un a une clé pour Assassin Creed Origins je suis partant par exemple. (J’etudie toutes les offres c’est juste des exemples)



Ça me débarrasse d'une clé inutile et ça fera une belle promo pour l'heureux élu.



A savoir que j'ai bien payé les deux clés et qu'il n'y aura donc aucun soucis.