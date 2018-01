Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Digital Foundry a analysé les versions Ps4/Ps4Pro et Xbox One/Xbox One X ici :D'après eux, le jeu Dragon Ball FighterZ tourne en 1080p aussi bien sur Ps4 que sur Xbox One, mais les ombres sont mieux gérées sur Ps4. Par contre, sur Xbox One X, le jeu tourne en 3264 x 1836, contre 2880 x 1620 sur PS4 Pro, avec une meilleure gestion des ombres sur la console de Microsoft. Enfin, le jeu tourne à 60fps sur toutes les consoles...Source : http://www.gamenewscity.com/game-news/4k-dragon-ball-fighterz-ps4-ps4-pro-vs-xbox-xbox-one-x-comparison-frame-rate-test/