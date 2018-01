Slt,je sais pas si vous êtes au courant mais le jeu Resident Evil Code Veronica PS4 à une sale réputation sur internet (en Europe surtout) comme quoi le platine du jeu est impossible.En effet, la version PS4 souffre d'un problème d'FPS pour nous les Européens (la version est très très lente comparée à la version US et Jap, et les portes de chargement sont d'une lenteur choquante et le Timer continue durant le chargement de la porte...bravo Capcom).Résultat les trophées du mode mercenaire pour Claire 1 et surtout Chris sont quasiment impossibles à avoir...Pire des chasseurs de trophées de THC (et pas qu'eux) ont complètement perdu espoir et certains sont même partis sur le store US racheter le jeu pour faire les trophées impossibles de Claire et Chris.J'ai mal pour eux car c'était bien possible de les faire en version EU même si je vous l'accorde que c'était atroce...ça se joue tout simplement à deux secondes et encore, prier votre bonne étoile pour que Alexia soit gentille avec vous à la fin.Je vous partage ma vidéo des rangs A avec tous les perso en version Eu, je vous souhaite quand même bonne chance et bon courage car c'est vraiment vraiment extrême (pas la difficulté mais le minutage).C'est un peu long par contre mais ça va peut-être aider certains.Resident Evil Code Veronica PS4 EU Version - Battle Mode Solution-Wesker Run Rank A : 0:00:14 (Normal)-Claire 2 Run Rank A : 0:19:10 (Easy)-Steve Run Rank A : 0:28:15 (Hard)-Claire 1 Run Rank A : 0:38:45 (Very Hard)-Chris Run Rank A : 0:45:30 (Very Very Hard) !!!Et si vous avez raté mon dernier article je me permets de remettre ma bande-annonce maison du jeu. Un jeu que j'aime énormément tout simplement (un de mes meilleurs Resident).Bon visionnage.