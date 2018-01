Le jeu Life is Strange Before the Storm et disponible en préco dans sa version Edition Limitée.A l'intérieur, nous retrouverons:La saison complète (épisodes 1-3).L’artbook au format physique contenant des illustrations de Life is Strange: Before the Storm.Le CD de la bande originale.L’épisode bonus « Adieux » : incarnez la jeune Max Caulfield une dernière fois dans cet épisode bonus spécial.*Le mode Compil : créez votre propre playlist à partir de la bande originale de Life is Strange et écoutez-la en regardant une cinématique du jeu.*Le pack de tenues : changez le look de Chloe avec ces trois tenues supplémentaires, comprenant les tenues Punk Doe, Hawt Dawg Man et Illuminati.*Le premier épisode de la première saison de Life is Strange.**Du contenu numérique.Une version avec les vinyles est aussi disponible en exclusivité sur Square-Enix pour 69.99€La saison complète (épisodes 1-3).La bande originale au format vinyle exclusif.L’artbook au format physique contenant des illustrations de Life is Strange: Before the Storm.Le CD de la bande originale.Le coffret de présentation exclusif de l’Édition Collector.L’épisode bonus « Adieux » : incarnez la jeune Max Caulfield une dernière fois dans cet épisode bonus spécial.*Le mode Compil : créez votre propre playlist à partir de la bande originale de Life is Strange et écoutez-la en regardant une cinématique du jeu.*Le pack de tenues : changez le look de Chloe avec ces trois tenues supplémentaires, comprenant les tenues Punk Doe, Hawt Dawg Man et Illuminati.*Le premier épisode de la première saison de Life is Strange.**Du contenu numérique.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Life is Strange Before the Storm - Edition Limitée 39.99€ Life is Strange Before the Storm - Edition Vinyle Exclu Square-Enix Store 69.99€ Shadow of the Colossus 33.49€ Monster Hunter World 46€ Dark Souls 39.99€ Donkey Kong Country: Tropical Freeze 69.99€ Scribblenauts Showdown 39.99€