Voici une Information concernant la Nintendo Switch :En Espagne, alors que la console n'est sortie qu'en mars, la Nintendo Switch a déjà dépassé le total de la Xbox One, qui elle est sortie il y a plus de 4 ans. En effet, Nintendo a écoulé 300 000 Nintendo Switch sur ce marché depuis mars 2017, et Microsoft a donc écoulé moins de 300 000 Xbox One en Espagne depuis le 23 novembre 2013...Source : https://www.gonintendo.com/stories/300592-switch-surpasses-total-xbox-one-sales-in-spain