Le film live action Full Metal Alchemist débarquera sur Netflix le 19 Février.L'adaptation Live Action du manga de la mangaka Hiromu Arakawa, qui met en scène un Edward Elric de 20 ans avec son frère Alphonse entièrement réalisé en CGI, n'a pas lésiné sur les moyens et les effets spéciaux pour être à niveaux. On pourra donc normalement bientôt juger du résultat, même si on espère pas grand-chose après avoir vu les différents trailers qui se sont succéder pour la promo japonaise.Pour le mois de Février, nous retrouverons:1 Février-Bob l’éponge saison 1-Avatar le dernier maitre de l'air saison 1 à 3-Arrow saison 6 un épisode/semaine2 Février-Altered Carbon14 FévrierGreenHouse Academy saison 215 FévrierGossip Girl (enfin, je vais me faire cette série)16 FévrierFirst TeamEverythings Sucks saison 123 FévrierSevend SecondMuteMarseille saison 2