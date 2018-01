Voici une Information concernant la Saga Persona :Un sondage d'Atlus vient de paraître et demande aux joueurs s'ils aimeraient avoir Persona 6, et sur quelle plateforme. Le listing inclut la Ps4, le PC, la Xbox One et la Nintendo Switch. Atlus aimerait également savoir si les joueurs seraient intéressé par un Remake d'un ancien Opus de la Saga et par une nouvelle IP. Reste à voir si les résultats influenceront plus tard Atlus ou pas...Source : https://segmentnext.com/2018/01/26/persona-series-may-finally-lose-playstation-exclusivity-persona-6-multiplatform/