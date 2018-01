Sorti en juin 2014, le jeu a très vite déçu les joueurs, de ce que j'ai pu entendre. Sa volonté de concurrencer WOW à jouer en sa défaveur, et le jeu était un peu trop ambitieux et a échoué sur certaines promesses faites à l’époque.

Le jeu est donc passé free to play en septembre 2015 pour relancer le jeu.



Après avoir tester pas mal de free to play mmo et quelques b2p mmo, je suis tombé sur wildstar la semaine dernière et je suis assez consterné de voir une telle qualité dans un mmo et que ce mmo soit quasiment oublié par tous.



Je ne suis pas au courant des changements et des évolutions effectués depuis sa sortie, mais en l'état actuel c'est du tout bon, et difficile de comprendre l'engouement sur certains mmo que j'ai testé et qui sont moyens (pour rester poli) tandis que wildstar m'a enchanté dès les premières minutes.



J'ai 45h de jeu et je trouve le jeu très complet, le pve est excellent, les donjons aussi, l'histoire principale est pas mal malgré son deja vu, les musiques sont biens, le gameplay est classique mmo à la wow mais offre suffisamment de variétés pour faire le perso que l'on veut, graphiquement je trouve le jeu plutot bien fichus, l'ambiance SF est excellente et ca change du cliché ambulant elfe/nain/humain qui commence à me sortir par les yeux.



Alors j'aimerai savoir pourquoi ce jeu est si injustement boudé par les joueurs mmo, il fait clairement partie du haut du panier du mmo...