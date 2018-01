Tout d’abord, voici mon GamerTag, si vous voulez m’enregistrer :Je viens de prendre le jeu Dragon Ball FighterZ :Voici donc les jeux Xbox One que je possède à ce jour :Je l'ai pris à la Fnac et j'en ai profité pour récupérer le porte-clefs offert en plus du bon d'achat. Si vous voulez qu'on se fighte, n'hésitez pas à m’enregistrer...Source : member15179.html