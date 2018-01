Hello, Y a t il des joueurs pour tester la Beta en fin de journée (vers 17h00 par ex.). Je jouerai avec la version PC mais de ce que j'ai compris, les joueurs sur consoles ou PC peuvent jouer dans la même partie. Laissez un commentaire pour signaler la disponibilité.

Like

Who likes this ?

posted the 01/26/2018 at 12:53 PM by astralum