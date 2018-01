Le remake du premier Utawarerumono se montre via un premier trailer. Il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas la serie, d'un T-RPG qui fut notamment adapté en anime.On rappelle que ses suites, Mask of Deception & Mask of Truth sont tout deux dispo en Europe via Atlus et DeepSilver et que plusieurs nouveaux titres autour de cet univers sont en développements, dont entre autre un jeu d'action.