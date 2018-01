A l'occasion du premier anniversaire de Fire Emblem Heroes, un second "Choisissez vos héros" (Round 2) est organisé jusqu'au 29 Janvier, ce qui permettra aux héros masculins et féminins qui auront le plus de votes d'avoir des skins spéciaux.Les 4 héros élus du premier sondage (Ike/Lyn/Roy/Lucina) sont exclus du second sondage.Il reste 3 jours de votes, le compte officiel de Fire Emblem Heroes a partagé le récapitulatif des votes au 25 janvier :Top-10 Personnages masculins :1 - Hector (The Binding Blade)2 - Ephraim (The Sacred Stones)3 - Marth (Shadow Dragon)4 - Alm (Shadow of Valencia)5 - Reinhardt (Thracia 776)6 - Chrom (Awakening)7 - Daraen (Awakening)8 - Takumi (Fates)9 - Marth (Mystery of the Emblem)10 - Leif (Thracia 776)Top-10 Personnages féminins :1 - Celica (Shadow of Valencia)2 - Camilla (Fates)3 - Eirika (The Sacred Stones)4 - Azura (Fates)5 - Veronica (Heroes)6 - Micaiah (Radiant Dawn)7 - Loki (Heroes)8 - Nino (The Blazing Sword)9 - Corrin (Fates)10 - Tharja (Awakening)J'ai l'impression que l'évènement n'est pas bien suit, je me trompe peut être mais d'un autre coté il ne dure qu'une semaine (contre 2 pour le premier sondage). On est parti pour avoir Hector/Celica/Camilla/Ephraim.Ike et Roy étant d'office absents, Hector (arrivé 3e au premier sondage) prend logiquement la première place pour les personnages masculins, il est suivi de Ephraim qui gagne 5 places par rapport aux résultat finaux du premier sondage, et de Marth (de Shadow Dragon) qui lui gagne 3 places.Chrom permet 2 places. On note cependant l'entrée inattendue de Reinhardt et de Leif (tout deux de Thracia 776, opus sorti qu'au Japon en attendant un probable remake) à la 5e et 10e place qui étaient totalement absent des classements mi-chemin et finaux du premier sondage. Contrairement à Reinhardt, Leif n'est toujours pas inclus dans Fire Emblem Heroes.Alfonse, le héros principal de Fire Emblem Heros, se classe à la 19e place.Coté personnages féminins, c'est la dégringolade pour Tharja qui perd 7 places par rapport au classement final du premier sondage et se retrouve à la 10e place. Tharja qui lors du dernier tournoi "Noël" VS "Nouvel An" n'a même pas passé le premier match face à Chrom.A l'époque, le remake Fire Emblem Echoe: Shadow of Valencia n'était pas encore sorti et par conséquent les personnages de cet opus n'étaient pas bien connus. Mais aujourd'hui, c'est Celica qui arrive à prendre la première place devant Camilla qui gagne malgré tous 2 places par rapport au premier sondage et Eirika qui gagne 3 places. Corrin perd 4 places et Azura elle gagne 4 places.On note également la présence des héroïnes de Fire Emblem Heroes, mieux représentée que les héros masculins : l'antagoniste principale du premier tome Veronica se place 5e juste derrière Azura, Loki se place 7e et Laevatein est à la 16e place.Je peux comprendre pour Guunthra qui est toute nouvelle (ajoutée ce début janvier), mais je suis déçu pour Fjorm l'héroïne principale du second tome, qui est absente du classement.Est-ce que Hector/Celica/Camilla/Ephraim seront les nouveaux héros élus ? Est-ce que Tharja va faire remonter ? On le saura d'ici le 29/30 janvier.Rappel des résultats finaux du premier sondage :