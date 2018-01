Salut salut !Je me présente je m'appelle Chris et j'ai comme projet fou de créer masur l'actu du jeu vidéoPour sortir du lot, j'ai décidé d'y incorporer quelques quiz (cette semaine, vous pourrez gagner un code de téléchargement pour, répondez bien !).Je suis ouvert à toute critique, le but étant de m'améliorer au fil des podcastsLien pour écouter :Merci à tous !

posted the 01/26/2018 at 07:20 AM by podcastjv