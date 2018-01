Hey ! J'ai voulu absolument tester Celeste dès sa sortie et OMG ! Qu'il est bon! J'ai bien fait de sauter la sortie de Super Meat Boy (excellent mais je l'ai en triple exemplaire) pour me lancer sur ce Celeste qui est juste... Génial !!!19€99, c'est une petite somme, mais pour moi, il les vaut clairement !D'un autre côté, j'ai découvert Earth Wars, un petit jeu à la Odin Sphere, bien moins polishé certes mais vendu 4€ ! Oui, 4€, hors promotion, c'est juste dingue pour un petit jeu comme ça! Si vous n'êtes pas trop exigeant niveau graphique, foncez, ça encourage en plus un petit studio indé japonaisVoilà ! Bon dimanche et bon week end à tous !!!Ah oui, pour ceux que ça interesse, Gearbest vend la manette 8bitdo spéciale Switch à 25€ actuellement ^^ ! J'ai écrit un petit article à ce propos sur mon blog pour ceux qui seraient interessés