En effet le 1er event pour gagner le skin d'horizon zero dawn commence aujourd'hui et ce jusqu'au 8 février et pour se faire il faudra remporter une bataille contre 8 barnos et 1 wingdrake et ce avec un rang de 5 étoiles ou plus.du coup les retardataires devront faire attention s'il veulent le skin.le 2ème event n'a pas encore de date et servira à craft l'arc d'alloy et récupérer son skin.