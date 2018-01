Salut bande de radins, Humble Bundle propose jusqu'à demain la collection Amnesia sur PC (windows/linux) et Mac pour zéro euro, alors hop hop hop on se dépêche d'en profiter et de le dire (ou pas) aux copains !Sur ce à plus !Edit j'ai mis le lien en source, sinon ça bug à cause d un 8 et d'un ) qui forment un smiley