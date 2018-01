Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Le site officiel a été mis à jour avec un Artwork pour ce personnage illustré ci-dessus. Deux Images sont aussi disponibles :Et une vidéo :Pour rappel, le jeu sortira demain…Source : http://dba.bn-ent.net/character/no21.html

posted the 01/25/2018 at 09:02 PM by link49