Bonsoir!



Je suis juste de passage pour raconter ma petit anecdote du jour.

Donc voilà, j'ai été acheter Pokémon Cristal sur 3DS aujourd'hui(enfin la boite en carton contenant le code).

Et quand j'ai été voir chez Auchan le jeu était déjà en rayon.

Sauf que pour éviter le vol du code dans la boite, les vendeurs n'ont rien trouver de mieux que de mettre une grosse bandelette en plastique ultra-serré.

Du coup le dessus et le dessous de la boite sont littéralement écrasé.

Et le pire c'est de voir que c'est la même chose sur chaque boite du rayon!

Pour un collectionneur, c'est juste inacceptable ce genre de chose!

Ils auraient pu mettre les jeux dans un boitier anti-vol comme pour les autres jeux...

D'ailleurs j'avais déjà eu le coup avec Tomb Raider sur PS4(mais c'était pas moi qui avait été chercher le jeu cette fois).



Du coup quitter à mettre 90 centimes de plus, j'ai été chercher le jeu chez Micromania...avec la boite impeccable...