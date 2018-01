J'attendais avec impatience un coffret vinyle Shadow of the Colossus et voilà que le site iam8bit le propose en préco.Franchement, il est vraiment trop beauLa pochette est sublimeLes vinyles sont sympaLa musique est de Kow OtaniIllustration de Nimit Malavia42$ sans les FDPJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Shadow of the Colossus 33.49€ Monster Hunter World 46€ Horizon: Zero Dawn - Complete Edition 44.99€ Last Guardian Vinyle 46.99€