Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Square Enix sortira bientôt un Remake du jeu Secret of Mana, sur PsVita et sur Ps4, mais pas sur Nintendo Switch. Cela ne signifie pas pour autant que Square-Enix ne l’envisage pas. Le producteur Masaru Oyamada a déclaré à nouveau que le développement du Remake du jeu Secret of Mana a commencé avant l'annonce de la Nintendo Switch. Cependant, Square-Enix a ensuite été très surpris de voir la quantité de demandes et de réactions reçues pour qu’une version Nintendo Switch sorte. Bien qu'il n’ait fait aucune promesse, Masaru Oyamada a déclaré que l'équipe fera un effort pour voir ce qui est faisable.De plus, Square-Enix a sorti le jeu Seiken Densetsu Collection sur Nintendo Switch au Japon uniquement. Masaru Oyamada a entendu la demande des joueurs pour une sortie en Occident, et déclare qu’ils feront tout leur possible pour que cela se concrétise. Plus qu’à espérer…Source : http://nintendoeverything.com/square-enix-considering-the-secret-of-mana-remake-for-switch-aware-of-western-interest-in-seiken-densetsu-collection/