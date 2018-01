L’enseigne proposait, ce jeudi matin, des pots de Nutella de 950 grammes à 1,41 euro seulement, soit près de 70 % de réduction. Résultat : des scènes d’émeute un peu partout.



Plus de 300 pots sont partis en moins d’un quart d’heure dans certains magasins. Au lieu de trois mois habituellement. Et d’autres en à peine… 5 minutes.



« On essayait de se mettre entre les clients, mais ils nous poussaient » se plaint une employée qui assure qu’un client a eu un œil au beurre noir dans la cohue.



A l’Intermarché de Saint-Cyprien, les gens se sont battus, ils se sont jetés sur la personne qui transportait les pots de Nutella sur une palette.



A Rive-de-Gier, les portables étaient de sortie pour filmer l’émeute: « Ils se sont acharnés comme des animaux. Une femme s’est fait tirer les cheveux, une dame âgée a pris un carton sur la tête, une autre avait la main en sang. C’était horrible », témoigne une cliente qui a assisté à la scène.

Légitime pour la 8 eme merveille du mondeSi jamais ça vous interesse encore, voici la liste des Inter adhérents : https://www.intermarche.com/files/live/sites/intermarche/files/contributed/operation_speciale/nutella.pdf