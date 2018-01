Voici des Images du jeu Devil May Cry HD Collection :Capcom dévoile cinq nouvelles iamges. Comme on peut le constater, Capcom a l'art de donner envie aux joueurs d'acheter le titre. Pour rappel, le jeu Devil May Cry HD Collection sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 13 mars prochain, au prix de 29.99 euros...Source : https://www.resetera.com/threads/devil-may-cry-hd-collection-ps4-x1-pc-new-screenshots.18619/