Lequel est le meilleur/le moins pire selon vous ?Personnellement je considère les deux comme pas a la hauteur de Dragon Ball 1er du nom (de Goku petit a Buu) nénamoins si je dois choisir :Je dirais que si on prend uniquement les animés je placerais GT un poil devant, pour certaines idées comme le SSJ4 (j'aurais bien aimer d'ailleurs avoir Goku SSJ4 dans Fighter Z)Par contre si on prend en compte le manga DBS, qui est plutôt bon, je place clairement celui ci devant.

Who likes this ?

posted the 01/25/2018 at 03:13 PM by starlight