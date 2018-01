Capcom frappe un grand coup avec une quêtes exclusive sur PS4 en compagnie d'Aloy, l’héroïne du jeu Horizon Zero Dawn.La quête sera disponible dès demain et jusqu'au 9 Février.L'objectif de la quête sera de terrasser 8 Barnos dans une arène, afin d'obtenir les composants nécessaires à la fabrication d'une armure et d'une arme mécanique pour nos compagnons Palico.Une deuxième quête sera disponible plus tard et elle nous permettra d'obtenir la tenue et l'arc d'AloyJe vais regretter d'avoir pris le jeu sur OneJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Shadow of the Colossus 33.49€ Monster Hunter World 46€ Horizon: Zero Dawn - Complete Edition 44.99€