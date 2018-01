Bonjour a tous.Voilà quelques années que je suis avec vous et je constate de plus en plus de réfractaire au dématérialisé.Surtout pour des jeux qui 3/4 du temps demande des grosses mises a jours.Avec l'annonce de Microsoft concernant les jeux exclusifs intégré au Xbox Game Pass, les joueurs s'inquiètes, les vendeurs de rétrogaming aussi...Déjà je constate qu'après la fermeture des serveurs de mise a jours Sony , Microsoft ou Nintendo, les jeux que vous avez en physique seront trois quart du temps injouable dans 20 ans. (Je parles bien sur de cette génération comme de la précédente)Le seul avantage du physique aujourd'hui c'est le prix, qui hors réductions sur les stores démat, se retrouve moins chère en magasin.Si vous voulez coûte que coûte collectionner des jeux vidéo, vous devriez collectionner d'anciennes générations.J'ai pas une grosse connexion internet, vue le poids de la mise a jours de Gears of war 4 j'ai pas le jeu et ce n'est pas grave. Je vois pas comment dans 20 ans l'un de vous pourras jouer au jeux hors Steam ou store Microsoft sur PC.Si le physique meurt c'est pas grave de toute manière rien que pour les mises a jours day one, le physique de cette génération ne devrait mème pas être pensé en tant que collection.On n'est pas gêné pour regarder un film en démat qui ne demande pas de mise a jours en bluray ou dvd pourtant, on peut donc s'habituer a un monde ou le jeux vidéo n'est plus physique (Si le prix baisse hors store PC, bien sur)Si ça vous intéresse, je vais donc lire vos avis si vous pensez que je me trompe