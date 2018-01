Le crunch « bon pour personne »



Mediapart dévoile plus particulièrement les conditions de travail liée aux périodes de rush, aussi appelées Crunch, correspondant généralement à l'approche de la sortie d'un jeu en cours de développement : « je ne connais personne dans les jeux vidéo qui n’ait pas eu à dépasser les horaires légaux, à faire des heures supplémentaires, payées ou pas, à enchaîner les périodes de crunch, parfois 15 heures ou 20 heures par jour, pour atteindre un objectif intenable, » raconte une ancienne salarié de Quantic Dream, studio déjà mis en cause récemment, et à l'origine de jeux comme Heavy Rain et Beyond : Two Souls.



Alors que le Syndicat National du Jeu Vidéo explique « ne pas mettre un pistolet sur la tempe » des salariés ne souhaitant pas travailler plus que de raison, et que le crunch se fait « toujours sur la base du volontariat, » la réalité serait toute autre. Selon un intermittent du spectacle qui a notamment travaillé pour un studio français sous contrat avec Microsoft, « c'était atroce. Sur les six mois, j'ai dû faire minimum 50 heures par semaine, on recommençait sans arrêt, on faisait des documents finaux et puis, à peine envoyés, on apprenait que tout changeait, le lieu, les personnages (...) j'ai vu des producers faire des calls depuis chez eux, en train de nourrir ou bercer leur bébé. Ce n'est bon pour personne. »

Des salaires bas pour des postes hauts



Le problème du salaire est clairement évoqué, notamment chez DontNod, les créateurs de Life is Strange où « un senior producer, en haut de la chaîne, touche 3000 euros net, après treize ans d'ancienneté. »



Mediapart cite notamment les demandes d'augmentation d'une certaine Caroline laissées lettre morte malgré ses 20 ans d'ancinneté : « le coup du jeu vidéo français qui va disparaître parce qu'on demande trop d'argent, je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu (...) c'est comme si ce n'était pas vraiment du travail, qu'on devrait leur dire merci pour avoir le droit de venir. » Même chose chez Ubisoft, qui, avec 2000 salariés en France, et le plus gros studio du pays : « Ubi est clairement en dessous des salaires de la concurrence au niveau mondiale, » annonce un représentant du personnel. Ankama, créateur de Dofus et de Wakfu, est également cité dans l'enquête, avec des salaires très bas pour des postes pourtant importants : 1300 euros par mois pour un game designer, et sans augmentation depuis trois ans.



Enfin, c'est la différence de salaire, parfois incroyable, entre les femmes et les hommes « pour un même poste, un même statut, parfois le même diplôme et même, dans certain cas une expérience supplémentaire, » lance un responsable des ressources humaines, las.

Après les accusations contre Quantic Dream, Mediapart récidive avec cette fois-ci, des accusations sur les conditions de travail contre Ubisoft, Ankama et DontNod.Article payant sur le site Mediapart