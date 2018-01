Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Lors de la Game Developers Conference, on a appris que 12% des développeurs ont actuellement un projet sur Nintendo Switch, 15% souhaitent développer dessus et 36% déclarent que c'est la console la plus intéressante à leurs yeux. C'est quatre fois plus qu'en mars 2017. 28% déclarent également que leurs jeux multi se vendent mieux sur Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/game-developers-supporting-nintendo-switch-quadrupled-since-2017