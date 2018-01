Actu

Microsoft préparait le terrain depuis quelques temps, et l'annonce est tombée hier, tous les jeux first party du constructeur seront disponibles dans le Xbox Game pass dés le jour de leur sortie et y resteront indéfiniment.Une annonce qui a de quoi réjouir les joueurs mais qui inquiète les professionnels du secteur dont l'essentiel des revenus provient parfois de la revente des jeux d'occasion. C'est via le site GamesMarkt qu'on apprend que l'enseigne autrichienne Gameware vient de décider de retirer toutes les consoles Microsoft de la vente dans toutes ses boutiques pour protester contre cette initiative qui pourrait bien changer radicalement les modes de consommation des joueurs.