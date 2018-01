Je viens de prendre le jeu Monster Hunter World :Voici donc les jeux Xbox One que je possède à ce jour :Je l'ai pris à Micromania pour 9.99 euros en revendant un Mario Kart 7 et en utilisant deux bons d'achat. Demain, je prends l'Edition Collector en vendant l'Edition Standard comprise dedans...Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 01/25/2018 at 11:45 AM by link49