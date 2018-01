Hello tout le monde,Je reviens aujourd'hui pour vous présenter le début de l'aventure de Sea of Thieves dans sa version Xbox One X, le tout capturé en 4K. La grosse exclusivité Microsoft pour le mois de mars se laisse aller un peu plus avec cette bêta fermée disponible jusqu'aù 29 janvier prochain.Partons à la conquête du monde avec mon petit bateau et laissons nous emporter par la beauté et la richesse visuelle que le titre nous propose. Rare risque fort de revenir en force cette année !