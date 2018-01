La derniere foi c'etait Dante's Inferno,un jeu sous estimé ayant malheureusement subit la comparaison avec Kratos et sa perfection graphique.



Donc dans la serie " Jeu à refaire",ou à faire pour ceux l'ayant loupé ( mais ça m'etonnerait ),je conseil Dead Space 1.



Lorsque l’immense vaisseau spatial USG Ishimura découvre un vestige extra-terrestre dans un système stellaire reculé, il perd mystérieusement tout contact avec la Terre. Un ingénieur, nommé Isaac Clarke, est alors envoyé à bord de l’Ishimura pour réparer le système de communication du vaisseau. Mais une fois sur place, il découvre l’horreur d’un cauchemar insoupçonné : le vaisseau n’est plus qu’un cimetière maculé de sang dérivant dans l’espace et l’équipage atrocement mutilé a été infecté par un fléau inconnu. La mission technique de Clarke devient alors une mission de survie… pour sauver sa peau, mais aussi rendre le vestige à sa planète… quoi qu’il en coûte.



A jouer en Hard,avec un bon casque.Le jeu est retro One/X et meme si il a prit un tit coup de vieux,reste tres "correcte".