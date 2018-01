Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Voici les notes obtenues par le jeu :- Gamereactor : 10/10- USGamer : 5/5- Telegraph : 5/5- IGN : 9.5/10- DualShockers : 9.5/10- Game Informer : 9.5/10- GadgetNDTV : 9/10- JeuxVidéo.com : 18/20- RPGSite : 9/10- InsideGamer : 9/10- Destructoid : 9/10- GameSpot : 8/10Le test de Gamekult :Et puis le test de Gameblog :Et pour finir sa moyenne metacritic actuelle :Le jeu sort ce vendredi...Source : https://www.resetera.com/threads/monster-hunter-world-review-thread.18751

posted the 01/25/2018 at 08:31 AM by link49