HelloJe profite de cette heure tardive pour vous faire part des précommandes de l'édition collector de God of War à la Fnac !Ce collector contiendra le jeu, un steelbook, un artbook et la figurine du jeu de 23cm ^^ ! Si elle est de la qualité de celle d'Uncharted, ça devrait le faire !

posted the 01/25/2018 at 02:39 AM by suzukube