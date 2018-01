Shaq Fu: A Legend Reborn a enfin une date de sortie.Pour rappel, le jeu fut financé par IndieGogo en récoltant plus de 450 000$. Le pleins d'infos http://www.gamekyo.com/blog_article401826.html article deLe jeu sortira en boite sur PS4/One et Switch le 3 Avril au prix de 25£

Like

Who likes this ?

posted the 01/24/2018 at 11:51 PM by leblogdeshacka