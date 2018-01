Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Il semblerait que Bandai Namco mise énormément sur ce jeu. Il s'agit de leur plus gros lancement depuis le début de cette génération, débutée en 2013 avec les sorties de la Ps4 et de la Xbox One.Le jeu devrait donc faire un très gros lancement, le 26 janvier prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-dragon-ball-fighterz-is-bandai-namcos-biggest-title-expectations-launch-this-gen.18651/

posted the 01/24/2018 at 10:33 PM by link49