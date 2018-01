Certains le savent peut être, Leclerc fait parti de ces chaines de la grande distribution à proposer des tarifs web souvent avantageux pour tout ce qui est jeux vidéo. Mais récemment j'ai malheureusement découvert à mes dépends que leur politique avait changée en même temps que l'habillage de leur site.Donc voici un petit point sur les changements. Je tiens à préciser que mon achat n'est pas lié à une précommande donc je ne pourrais pas dire comment le règlement s'applique dans ce cas particulier.Premièrement les magasins ne sont plus liés avec la plateforme en ligne; donc fini les commandes disponible en 4 heures, et que le magasin à 5 minutes de chez vous ait le produit ou pas, il faudra attendre le temps de la livraison choisi, ou opter pour l'achat directement en magasin (souvent plus cher).Dans le même ordre d'idée, il est maintenant impossible de se faire rembourser, d'annuler ou de retourner une commande en magasin. Tout doit se faire via le service téléphonique payant, et pour les retours les frais d'envois sont à la charge et sous la responsabilité du client.Pour les modifications ou annulations de commandes, même topo, par téléphone, sauf qu'il y a une condition supplémentaire, il faut que la commande ne soit pas en cours de traitement. C'est à dire qu'une fois que la commande est validée, au moment même où l'un des employé prend en charge votre commande (dans mon cas c'est l'histoire de quelques minutes) il sera impossible de la modifier ou de l'annuler, même en cas d'erreur d'adresse. La carte bancaire sera elle aussi débité à ce même moment, donc avant livraison, quand avant c'était lors du retrait du produit.Voilà, je pense qu'il est bon d'essayer d'informer les futurs acheteur pour éviter les désagréments