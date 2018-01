Les casques Microsoft MR sont les casques VR les plus abordable actuellement (trouvable à 250 euros à certaines périodes). Plutot plug and play ; pas de cameras/capteurs externe à installer, ces casques ont des avantages mais aussi des défauts, notamment au niveau du tracking.Je test du coup le tracking de mon Lenovo explorer dans le jeu VR de Ready at Dawn : Lone Echo. J'en profite pour donner un début d'avis concernant le jeu, qui reste malgré tout magnifique en VR et bien mis en scène (bref, c'est du Ready At Dawn