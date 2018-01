Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Au Japon, la licence Zelda est moins populaire qu'aux Etats-Unis. Cependant, le dernier Opus surprend. Au Japon, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild est maintenant le jeu Zelda le plus vendu depuis le jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time, sorti en 1998. Encore plus impressionnant, les données sur ses ventes au Japon n'incluent pas ventes numériques et pas non plus les chiffres les plus récents de la version WiiU. Reste à voir si cet Opus pourrait devenir l'opus le plus vendue de la Série sur ce marché...Source : https://www.gonintendo.com/stories/300383-zelda-breath-of-the-wild-is-the-highest-selling-zelda-title-in-j