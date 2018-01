La Chine aura droit à 2 Bundles collector du jeu Dynasty Warrior 9. Comme d'habitude, aucunes chances de voir ces bundles arrriver en France.Les bundles seront disponibles le 8 Février en Chine et chaque bundles contiendra le jeu dans un steelbook, avec une manette collector.

posted the 01/24/2018 at 05:40 PM by leblogdeshacka