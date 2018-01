Tout a commencé quelque jours après la diffusion du Nintendo Direct du 13 Septembre dernier. Je suis reparti terriblement déçu du Direct, ayant eu une impression de trop peu, et de pas assez intéressant ( selon moi ). À l'époque j'avais des espoirs plein les yeux et à la fin j'étais vraiment triste du résultat final, totalement en deçà de mes attentes. En deçà, mais à un point où je me suis même mis à écrire une longue lettre à Nintendo lui-même pour lui expliquer les problèmes que j'ai eu avec le Direct, que j'avais été considérablement déçu en tant que grand fan de Nintendo, eux qui ont su me faire découvrir le monde des jeux vidéo depuis mon enfance avec la Wii dont je partage encore de souvenirs mémorables, qu'il y'avait de sérieux problèmes de rythme qui nuisaient à l'expérience global du Direct, enfin bref, j'avais juste entièrement résumé à la fois sur ce que j'éprouvais réellement en contraste des autres avis sur le Direct et sur mes prochaines espérances personnelles pour le suivi de la Switch pour obtenir enfin un véritable Direct. ( J'ai même fait remarquer à Nintendo qu'ils devaient impérativement localiser Mother 3 en raison du vouage du culte liée au jeu ! )J'ai donc posté ma " critique " une semaine plus tard dans la boite aux lettres, en espérant sincèrement qu'ils auront reçu tôt ou tard la lettre, qu'ils auront eu le temps nécessaire pour profondément réfléchir aux réflexions faites sur l'intérêt du Direct selon moi, et qu'ils me promettent d'essayer de faire mieux la prochaine fois.Les semaines ont passé, la vie défilait normalement, sans le moindre signe de changement, et toujours aucun signe de leur part. J'avais pendant ce temps là fini par oublier lentement toute cette affaire et j'en ai profité pour mûrir un peu et ainsi donc comprendre plus clairement le véritable intérêt des Directs.Je m'attendais de moins en mois à ce qu'ils me répondent, jusqu'à ce que, un beau jour, et de façon plutôt inattendu je dois l'avouer, une lettre officielle envoyé par les quartiers américains de Nintendo eux-mêmes vient d'atterrir dans ma boîte à lettre. J'étais carrément surpris et rempli de joie ! Je ne m'attendais vraiment pas à ce que une compagnie aussi importante ( pour les gamers ) que Nintendo finisse par me répondre ! Et voici donc à quoi ressemble la lettre que j'ai reçue !On peut dire que le résultat en valait la peine, l'auteur de la lettre à fait preuve de plein de bon sens et ça, j'ai pu naturellement le comprendre. Ils disent qu'ils essaient toujours de faire mieux pour que les gamers puissent s'attendre à voir un Direct de qualité, mais que la plupart des gros jeux ( théoriques attention ) qu'ils attendent d'être dévoilés ne seront pas dévoilés tant qu'ils seront sûrs qu'ils puissent apporter assez d'informations pour les gamers.Et en cadeau, j'ai aussi reçu quelque marque-page aux looks des franchises Nintendo de la part de l'auteur, sympa non ?Depuis ce jour, je garde fièrement la lettre en souvenir dans le fond de mon tiroir de bureau, et je me dis toujours que qu'importe ce à quoi on peut s'attendre de Nintendo, ils ne font jamais comme les autres et qu'on peut parfois s'attendre à des surprises inattendues avec eux. En tout cas, wait and see comme on dit.J'avoue que j'ai l'impression de me sentir assez spécial en tant que fan de Nintendo.