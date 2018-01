C’est un jeu de combat! Vous le trouverez pas chère dans 1 mois et d’ici quelques mois a 15-20€Les casu vont y jouer, s’essayer à l’online vont voir qu’ils ont un niveau de merde et vont le revendreEn tout cas pour moi les day-one c’est fini, et lacher 55€ pour un jeu en kit non merci !