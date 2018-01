Jeux vidéo

Sony, à 2 semaines du lancement de Shadow of the Colossus sur PlayStation 4, a décidé d'organiser un concours international d'artworks liés au jeu...



Ce concours propose de réaliser une oeuvre d'art graphique à partir du jeu Shadow of the Colossus.



Le parrain de ce concours est l’artiste britannique Matt Taylor, qui publiera un livre avec Sony, en édition limitée qui inclura les artworks des gagnants de ce concours.



Pour participer, il suffit de partager votre artwork sur votre compte Twitter en mettant en copie le compte @PlayStation et en mettant le hashtag #ColossusArt.



"Shadow of the Colossus Fan Art Competition" prendra fin le 22 février 2018 à 23h59.