Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Famitsu a testé les jeux suivants :- Dragon Ball FighterZ (Ps4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]- Dissidia Final Fantasy NT (Ps4) – 9/9/9/8 [35/40]- LEGO Marvel Super Heroes 2 (Ps4, Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]- ATV Drift & Tricks (Ps4) – 7/7/6/7 [27/40]- Tallowmere (Nintendo Switch) – 7/7/7/6 [27/40]- L.F.O. – Lost Future Omega (Nintendo Switch) – 6/6/6/6 [24/40]Les jeux de combat s’en sortent bien, Dragon Ball FighterZ ayant un point de plus que le jeu Dissidia Final Fantasy NT…Source : https://gematsu.com/2018/01/famitsu-review-scores-issue-1521

Who likes this ?

posted the 01/24/2018 at 03:42 PM by link49