Je viens de le rererefinir et ce jeu est toujours une perle noire ensanglantée du JV, c'est carrément pour moi le meilleur jeu de la Dreamcast (bon c'était un run sur la version X donc PS2 mais bon).Resident Evil Code Veronica a plus de 15 ans et il propose une expérience survival horror intense au joueur, tellement intense du début à la fin que le jeu ridiculise même des jeux actuels, notamment si je dois le comparer aux survival horror de cette gen (alien, evil within, resident evil 7, outlast etc).Resident Evil Code Veronica fait tout mieux qu'eux.Bestiaires de malades, combats de boss excellent de chez excellent, rythme parfait, level design de taré (l'environnement est un puzzle géant), des scènes cinématographiques incroyables pour l'époque, une intro juste culte, des personnages charismatiques, un très bon scénario avec X rebondissements, une replay value de dingues, des musiques qui vous transcendent (mon dieu...la Save Room), des graphismes full 3D de toute beauté pour de la Dreamcast, un mode mercenaire de fou etc etcCe jeu est une grosse tuerie et je me suis mangé encore une fois une belle baffe de sa part.Je vous partage une bande-annonce maison pour un de mes jeux préféré tous supports confondus et pour un des meilleurs Resident Evil.10/10 Certifier culte et légendaire (a la base je lui mets 9/10 mais la nostalgie m'a trop mis de punchline durant l'aventure).Sur ce, bon visionnage.